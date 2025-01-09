В Еврокомиссии рассказали о результатах переговоров с Фицо по транзиту газа

Европейская комиссия создаст рабочую группу высокого уровня со Словакией для обсуждения последствий прекращения транзита российского газа через Украину. Об этом говорится в совместном заявлении еврокомиссара Дена Йоргенсена и премьер-министра Словакии Роберта Фицо по итогам двусторонней встречи в Брюсселе 9 января.

В документе говорится о том, что рабочая группа высокого уровня, которая создается Европейской комиссией и Словакией, будет обсуждать последствия отмены Украиной транзита российского газа и то, каким образом ЕС может оказать помощь в этом случае.

"Мы провели хорошую и открытую дискуссию относительно энергетической ситуации и более широких последствий прекращения транзита российского газа через Украину... В этом контексте мы договорились создать рабочую группу высокого уровня для отслеживания и определения вариантов на основе совместной оценки ситуации и определения того, как ЕС может помочь", – говорится в заявлении, которое цитируют украинские СМИ.

Словакия и Еврокомиссия "продолжат тесное обсуждение этих вопросов, как на политическом, так и на техническом уровне".

Контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу закончился в конце 2024 года после того, как украинская сторона решила не продлевать его.

Словацкий премьер Роберт Фицо резко раскритиковал Киев за эти действия и написал письмо лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны.

Он также угрожал прекратить поставки электроэнергии или сократить помощь беженцам из Украины в Словакии в ответ.