Систему реагирования на кибератаки планируют создать в Украине

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий создание системы реагирования на кибератаки в Украине. Об этом сообщила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в Telegram.

По ее словам, законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информации и киберзащиты государственных информационных ресурсов, объектов критической информационной инфраструктуры» (No11290) в первом чтении поддержали 267 народных депутатов.

Документ предусматривает создание и функционирование национальной системы реагирования на инциденты кибербезопасности, кибератаки, киберугрозы в отношении информации, электронных коммуникаций и информационно-коммуникационных систем, в которых обрабатываются государственные информационные ресурсы или информация с ограниченным доступом, требование защиты которой установлено законодательством, объекты критической информационной инфраструктуры.

Обеспечить функционирование такой системы должна Государственная служба специальной связи и защиты информации, передает Укринформ.

Также предлагается создать подразделения киберзащиты в органах государственной власти.

Как сообщалось, 19 декабря 2024 года Россия совершила крупнейшую за последнее время кибератаку на государственные реестры Украины, пытаясь нарушить работу критической инфраструктуры. В результате работа Единого и Государственного реестров, администрированием которых занимается Министерство юстиции, была приостановлена.

СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что, несмотря на масштабную кибератаку, все данные, которые были в государственных реестрах, сохранились.