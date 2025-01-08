Немецкая компания Knauf начинает строительство в Украине нового завода по производству гипсокартона и сухих строительных смесей. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Предприятие будет расположено в городке Борщев Тернопольской области. В этом городе, кроме будущего завода, расположена и главная сырьевая база Knauf в Украине – карьер гипсового камня. Разведанных запасов хватит не менее чем на 20 лет работы. Проектные мощности нового производства – 30 млн м² гипсокартона и 320 000 тонн сухих смесей. Инвестиции в этот проект – 150 млн евро. Это будет второй завод Knauf в Украине.

Первый находится в Киеве и сегодня работает на полную мощность. Мощность киевского производства Knauf составляет около 25 млн м² гипсокартона и 200 тыс. тонн сухих смесей.

"Этого сейчас хватает на удовлетворение внутреннего спроса украинского рынка. Но после войны спрос вырастет в разы. Именно поэтому новый завод в Борщеве – инвестиция с верой в Победу", – написал Кисилевский.

Киевский завод дает работу 425 работникам, почти половина из которых переехали из оккупированного Соледара на Донбассе. Там немецкий инвестор имел мощное предприятие, но сейчас оно полностью уничтожено.

"Когда на разрушенный завод зашли россияне и устроили там базу, ВСУ прицельным ударом уничтожили множество военной техники, которую туда завезли. А работникам, вывезенным в Киев, Knauf до сих пор арендует около 200 квартир", – отметил нардеп.

В Украине Knauf инвестирует не только в заводы, но и образование. По всей стране компания финансирует 18 учебных центров. 90 ПТУ получают пособие с оборудованием.