Нацбанк Чехии в прошлом году купил 20,5 тонны золота

Национальный банк Чехии в 2024 году приобрел 20,5 тонны золота. Об этом свидетельствуют данные о структуре валютных резервов, опубликованные во вторник регулятором.

К концу декабря объем золота в резервах центрального банка увеличился до 1,645 миллиона тройских унций, что соответствует 51,2 тонны.

Глава ČNB Алеш Михл в воскресенье в интервью CNN Prima News заявил, что намерен увеличить объем золота в резервах до 100 тонн к концу своего мандата в июне 2028 года.

Центральный банк начал активнее закупать золото в 2022 году. К концу 2022 года объем золота в резервах составлял 385 тыс. тройских унций, или примерно 12 тонн. В 2023 году было приобретено 18,7 тонны золота, а в прошлом году объем закупленного металла был еще увеличен. На протяжении прошлого года ČNB покупал золото равномерными партиями примерно по пять тонн ежеквартально.

К концу декабря стоимость золота в резервах ČNB достигла $4,3 млрд долларов (103,66 млрд чешских крон). Таким образом, золото составляло 2,9% от общей стоимости валютных резервов Нацбанка Чехии.