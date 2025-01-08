В Польше самая высокая доля в ЕС сельхозугодий принадлежит фермерам

Польша занимает второе место в ЕС по количеству ферм после Румынии и является лидером по размеру сельхозугодий, принадлежащих непосредственно фермерам, согласно данным сельскохозяйственной переписи, опубликованной 7 января Статистическим управлением Европейского союза (оно публикует данные сельскохозяйственной переписи каждые 10 лет).

По данным переписи 2020 года, в ЕС насчитывается почти 9,1 миллиона ферм. Почти треть из них (32%) находится в Румынии. Фермерские хозяйства в Польше, занимающей по этому показателю вторую позицию в ЕС, составляют 14% общего количества.

В то время как в 2020 году в сельскохозяйственном секторе Румынии было занято 20,9% населения, в Польше лишь 9% работали в сельском хозяйстве.

В Польше мелкие сельхозпредприятия составляют 52% всех ферм, что дает стране 11-е место в ЕС по этому показателю. Малые фермерские хозяйства занимают 12% всех земель сельскохозяйственного назначения.

В Польше самый высокий процент в ЕС сельскохозяйственных угодий, принадлежащих фермерам (75,4%). Наименьшая доля земли, принадлежащей фермеру, зафиксирована в Болгарии (9%), где земля в основном сдается в аренду.

Большинство фермеров в ЕС (68%) – мужчины.