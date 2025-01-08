Армения установила новые правила импорта электромобилей на 2025 год

Армения сохранит льготную квоту на импорт 8 тысяч электромобилей в 2025 году, однако изменит принцип ее распределения. Об этом сообщает агентство "Арменпресс".

Как сообщила начальник управления торговли и интеграции Министерства экономики Эмма Мовсисян, 5 тысяч автомобилей смогут ввезти физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, а оставшиеся 3 тысячи - компании с дилерскими и дистрибьюторскими договорами.

По словам Мовсисян, тарифные льготы на импорт электромобилей действуют уже несколько лет, однако в соответствии с правовыми актами Евразийского экономического союза, количество ввозимых в Армению электромобилей по льготному режиму не может превышать 8 тысяч единиц в год.

Основными странами-поставщиками электромобилей в Армению являются Объединенные Арабские Эмираты, США и Китай. При этом отмечается заметный рост доли китайских электромобилей на армянском рынке.

Преимущественно импортируются автомобили 2022-2024 годов выпуска, которые благодаря относительно новым аккумуляторам имеют более длительный срок эксплуатации.