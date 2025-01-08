ЕС призвал Приднестровье принять помощь Молдовы для преодоления энергокризиса

Европейский союз призвал Тирасполь принять помощь Кишинева для преодоления энергетического кризиса. Об этом сообщают молдавские СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря комитета ЕС по иностранным делам Анитты Хиппер.

"Мы понимаем, что правительство Молдовы предложило приднестровскому региону энергетическую и гуманитарную помощь, которая не была принята. Призываем Тирасполь сотрудничать с Кишиневом для урегулирования ситуации в интересах местного населения", - сказала Хиппер.

Официальный представитель ЕС по вопросам энергетики и жилищного строительства Анна-Кайса Итконен, в свою очередь, сообщила, что "Брюссель создал рабочую группу с Республикой Молдова и отслеживает очень серьезную ситуацию в регионе".

"Мы продолжаем вести постоянный обмен информацией с молдавскими властями по смягчению любых последствий прекращения поставок российского газа в страну", - сказала Итконен.

Как сообщалось, с 1 января ПАО "Газпром" прекратило поставку газа в Приднестровье. Газпром обосновал свое решение невыполнением договорных обязательств компанией "Молдовагаз", а также тем, что не погашен исторический долг в размере $709 млн.

Между тем премьер-министр Молдовы Дорин Речан обвинил Газпром в невыполнении договорных обязательств по поставке газа. Кроме того, власти Молдавии не признают "исторический долг", ссылаясь на результаты международного аудита. Официальный Кишинев обвинил Москву в "энергетическом шантаже" с целью дестабилизации ситуации в Молдавии.

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) 122 населенных пункта отключены от газоснабжения. Без газа остались 51507 абонентов в сельской местности, больше 20 тысяч - частные домовладения в городах, 1,8 тысяч юридических лиц и предпринимателей. Газ пока доступен 17 социальным объектам, 79 торговым учреждениям, сотне заведений общественного питания.

Все промышленные предприятия прекратили работу, за исключением предприятий жизнеобеспечения. Молдавская ГРЭС перешла на работу на угле, только два энергоблока вырабатывают электроэнергию для населения. Однако из-за массового использования электроприборов значительно возросло потребление электроэнергии и давление на сети. По этой причине происходит множество аварий, а с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. По состоянию на 7 января отключения составляют до восьми часов в сутки.

Компания "Молдовагаз" и государственное предприятие "Энергоком" провели контрольную закупку газа в Болгарии, и опробовали его доставку в Приднестровье по Трансбалканскому коридору. Молдавские компании предложили помощь Приднестровью в покупке газа на европейском рынке и доставке его в Приднестровье. Однако предприятие "Тираспольтрансгаз" отказалось от помощи, заявив, что "этот газ будет обходится дорого", а потому Приднестровье будет ждать возобновления поставок газа от ПАО "Газпром".

И.о. председателя АО "Молдовагаз" Вадим Чебан подтвердил, что "Тираспольтрансгаз" отказался от предложенной Кишиневом помощи в поставках газа с европейских рынков.

Лидер Тирасполя Вадим Красносельский заявил, что он "не слышал о предложении о помощи со стороны Кишинева".

Пресс-секретарь правительства Молдовы Даниэль Вода представил официальный документ, которым Кишинев уведомил Тирасполь о возможности помощи региону. По его словам, предложение было отвергнуто.