Приток в криптофонды достиг рекордных $44 млрд в 2024 году

2024 год ознаменовался рекордным притоком средств в фонды на основе криптоактивов. Об этом написал глава исследовательского отдела CoinShares Джеймс Баттерфилл.

Показатель в четыре раза превысил предыдущий максимум 2021 года ($10,5 млрд).

Приток в фонды на базе биткоина составил $38 млрд (29% от AUM), а в инструменты на базе альткоинов — $813 млн (18% от AUM).

«Инвестиционные продукты на базе цифровых активов привлекли $585 млн за первые три дня этого года. Однако за всю неделю, включая последние два торговых дня 2024 года, наблюдались чистые оттоки на $75 млн», - поделился наблюдениями Баттерфилл.

По его словам, в 2024 году «возродился» Ethereum — совокупные притоки в соответствующие продукты составили $4,8 млрд (26% от AUM). Это в 2,4 раза больше показателя 2021 года, в 60 раз превышая притоки в 2023.

«Ethereum затмил Solana, притоки в которую составили $69 млн — лишь 4% от AUM», - заключил эксперт.

Ранее Баттерфилл спрогнозировал биткоин по $150 тыс. в 2025 году.

По его словам, не стоит исключать рост капитализации актива с текущих 10% от рыночной стоимости золота до 25% в долгосрочной перспективе.