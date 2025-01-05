Французские фермеры готовят большой протест в Париже и регионах

Французские фермеры планируют начать большую акцию протеста в Париже, несмотря на предложение премьера Франсуа Байру встретиться с ними для взаимопонимания. Об этом сообщает Le Figaro.

Профсоюз "Сельскохозяйственная коодинация" подтвердил намерения проводить протест и собирать участников с воскресенья 5 января. Фермеры решили, что предложенная новым премьером Франсуа Байру дата встречи – 13 января – слишком далека.

Фермеры сетуют, что правительства одно за другим "кормят их обещаниями", но реальных изменений в проблемных вопросах не происходит.

Участники отправятся со своими тракторами в Париж, часть мероприятий пройдут в регионах. Основной протест начнется с понедельника и может продлиться несколько дней.

В профсоюзе заявили, что с воскресенья ждут в Париже десятки тракторов, грузовиков и автомобилей и они могут выборочно останавливать фуры "для проверок".

Протест аграриев может повлиять на планы сотен парижан, которые будут возвращаться домой после поездок на зимние праздники.