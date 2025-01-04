Последнее обновление: 04.01.2025 13:59

В Беларуси тариф на прокачку газа по территории республики увеличился

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 74 от 12 декабря 2024 года на 5,4% повышен тариф на услугу по транспортировке природного газа по системе распределительных трубопроводов.

Как сообщает пресс-служба МАРТ, тариф на услугу по транспортировке природного газа по системе распределительных трубопроводов установлен в размере 23,47 рубля за 1 тыс. куб. м.

"Изменение тарифа произведено в плановом порядке в соответствии с прогнозными параметрами социально-экономического развития Беларуси на 2025 год", - пояснили в МАРТ.

Постановление вступило в силу с 1 января 2025 года.

В прошлый раз "плановое повышение тарифа" на 6% произошло в январе 2024 года.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование