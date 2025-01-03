Италия хочет снизить потолок цен на газ в ЕС

Правительство Италии выступает за необходимость определения верхнего предела цены на газ в Евросоюзе со снижением этого потолка до €50-60 за мегаватт-час. Об этом в пятницу в радиоинтервью заявил министр энергетики Италии Джильберто Пичетто Фратин.

«Я думаю, что ЕС должен продлить верхнюю границу цены на газ, но не на уровне 180 евро, а на уровне 50 или 60 евро», - сказал министр.

Он заверил, что запасов газа у Италии достаточно, чтобы пережить ближайшие два месяца без перерыва.

«Я уверяю всех, что у нас нет никаких проблем. Газовые хранилища страны заполнены почти на 80%», - сказал Фратин.

Отмечается, что существующий механизм коррекции рынка и ограничения цен на газ истекает в конце января текущего года. Он будет применяться только в том случае, если европейские цены на газ превысят €180 за мегаватт-час, уровень, который не был достигнут с момента введения этого механизма. Между тем после приостановки транзита российского газа усилились опасения по поводу роста цен в Европе. В настоящее время цена на газ в Европе составляет в среднем €49,85 за мегаватт-час.

В декабре 2022 года министры энергетики стран ЕС приняли совместное решение о введении механизма коррекции рынка и ограничении цен на закупки природного газа с целью стабилизации ситуации на энергетическом рынке ЕС. Данный механизм коррекции рынка будет применяться автоматически, если на рынке произойдут соответствующие события и форвардная месячная цена на оптовой бирже TTF превысит 180 евро/мегаватт в течение трех рабочих дней.