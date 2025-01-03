Молдова покрывает дефицит электроэнергии за счет импорта из Румынии

Молдова обеспечена электроэнергией в достаточном количестве. Об этом сообщила пресс-служба государственной компании "Энергоком".

Согласно сообщению, за минувшие сутки нехватка электроэнергии внутреннего производства была полностью покрыта за счет подписанного контракта с Румынией, без необходимости экстренных и аварийных закупок в часы пик.

Таким образом, 1-2 января местные теплоцентрали произвели более 37% необходимой электроэнергии, возобновляемые источники генерации электроэнергии - более 12%. Недостающая электроэнергия в объеме почти 50% была импортирована из Румынии.

С 1 января поставки электроэнергии с Молдавской ГРЭС полностью прекращены, так как на предприятии работают только два блока из четырех. В связи с прекращением подачи газа, станция переведена на уголь, и вырабатывает электроэнергию только для бытовых потребителей и предприятий жизнеобеспечения Приднестровья.

Ранее правый берег Днестра покупал на левом берегу до 80% электроэнергии. Она вырабатывалась с использованием российского газа, за который Тирасполь Газпрому не платил.