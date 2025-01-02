Литва предложит Латвии и Эстонии построить новую электростанцию, которая будет призвана повысить гибкость энергоснабжения и энергетическую безопасности. Об этом заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

«В случае идеального соглашения, если мы достигнем такого соглашения с Латвией и Эстонией, это может быть новая электростанция. Что касается региональных проектов, у нас есть немало проблем в общении с региональными партнерами. Но если бы такое решение было принято, то, конечно, такая гибкая генерация — это обычно газовая генерация, но пока мы все еще находимся в стадии инициирования этого вопроса. Пока я не могу вдаваться в подробности о технологии и местных аспектах, потому что сначала нужно услышать мнение Латвии и Эстонии», - сказал Жигимантас Вайчюнас, которого цитирует LRT.

Министр отметил, что такие маневренные электростанции могут не быть основным производителем электроэнергии, но их можно включать в экстренных ситуациях для поддержания стабильности работы сети.

Литва, Латвия и Эстония в феврале этого года выходят из кольца БРЭЛЛ, в котором также находятся Беларусь и часть России. Их электросети будут синхронизированы с остальным Евросоюзом.

По словам Вайчюнаса, последние инциденты с силовыми кабелями, проложенными по дну Балтийского моря прямо не угрожают синхронизации с остальной частью ЕС, так как она происходит через Польшу. Вместе с тем такие сбои могут оказывать влияние на энергорынки стран Балтии, а также создавать сложности с резервированием мощностей. На этом фоне усилен мониторинг и патрулирование в районе кабеля NordBalt, который связывает Литву и Швецию.

Недавно был поврежден электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией.