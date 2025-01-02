Турция может поставлять газ в ЕС вместо России

Турция может стать экспортером газа в Евросоюз. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

«Поставки российского газа в Европу через Украину прекратились с истечением срока действия соглашения. Украина заявила, что не будет продлевать соглашение. Турция является единственной безопасной альтернативой поставкам природного газа для Европы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо географического положения, Турция обладает инфраструктурой для поставок природного газа.

«После начала войны между Россией и Украиной газ из Турции продается в такие страны, как Молдова, Болгария и Венгрия. Турция также имеет потенциал для экспорта большего количества газа на европейские рынки, если мощности по объединению с Грецией и Болгарией будут увеличены. Вместе с газом, добываемым в Турции, можно будет продавать газ из разных стран в Европу», - пишет газета.

В настоящее время Турция получает природный газ из России по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», а также из Азербайджана и Ирана по TANAP. Она уже продает природный газ в Болгарию, Македонию, Венгрию, Молдову и Румынию.

Турция ведет переговоры с США об отмене санкций, что позволит стране продолжать оплачивать импорт природного газа через российский Газпромбанк. Позже Турция получила разрешение на оплату российского газа в обход санкций, аналогичное исключение ранее было предоставлено Венгрии.