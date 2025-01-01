Мексиканский песо показал самое большое годовое падение против доллара за последние 16 лет

В 2024 году мексиканский песо ослаб почти на 23%, закрыв последний день торгов во вторник на отметке 20,82 песо за доллар США, что стало самым глубоким падением валюты против доллара со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом пишет Reuters.

Нестабильный год для песо начался с месяцев стабильного роста, вплоть до июньских всеобщих выборов, которые принесли левой коалиции во главе с правящей партией "Морена" громкую победу на президентской гонке, а также значительное большинство в Конгрессе.

Накануне выборов мексиканская валюта торговалась в апреле на уровне 16,26 песо за доллар, достигнув девятилетнего максимума.

Победа "Морены" на выборах открыла путь к принятию конституционных реформ в сентябре, в частности коренной перестройки судебной системы, которая, по мнению критиков, подорвет независимость судов во второй по величине экономике Латинской Америки.

Главный фондовый индекс Мексики также потерял стоимость в течение года, упав почти на 14% и закрывшись во вторник на отметке 49 513 пунктов, что стало самым стремительным падением с 2018 года.