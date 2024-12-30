Население Беларуси сможет получить компенсацию при покупке пеллетных котлов

Лукашенко 30 декабря подписал указ № 475 "О возмещении расходов на приобретение котельного оборудования, работающего на древесных топливных гранулах (пеллетах)", сообщает его пресс-служба.

Документ принят в целях "увеличения использования пеллет населением и предусматривает возмещение 40% расходов граждан (но не более 120 базовых величин) на приобретение соответствующего котельного оборудования, произведенного предприятиями Беларуси и организациями государств - членов Евразийского экономического союза".

Возмещение расходов будет производиться за счет средств местных бюджетов однократно на приобретение котельного оборудования для теплоснабжения одного жилого дома, не обеспеченного централизованным газоснабжением и (или) теплоснабжением.

Основные положения указа вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования.