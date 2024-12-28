В Китае ввели в эксплуатацию первую коммерческую реакторную установку для производства изотопов

Первая в Китае коммерческая реакторная установка для производства изотопов в онлайн-режиме с помощью облучения официально введена в эксплуатацию в четверг на Циньшаньской АЭС, управляемой Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC).

Первая партия медицинских изотопов лютеция-177 (Lu-177), произведенных с ее помощью, уже была извлечена из реактора, сообщили Синьхуа в Национальном агентстве Китая по атомной энергии.

Реактор на тяжелой воде, известный своим высоким потоком нейтронов в активной зоне, непрерывной дозаправкой без остановки и стабильной работой, обладает преимуществами в производстве изотопов, включая высокую эффективность, большую производительность, высокую удельную активность, непрерывное производство и стабильные поставки.

Используя преимущества циньшаньского тяжеловодного реактора, компания CNNC разработала и модернизировала коммерческое реакторное оборудование для облучения короткоживущих изотопов и успешно ввела его в эксплуатацию.

Устройство может производить короткоживущие медицинские изотопы, такие как Lu-177, стронций-89 (Sr-89) и иттрий-90 (Y-900, в больших масштабах, непрерывно и стабильно без необходимости остановки реактора. Ожидается, что его будущие производственные мощности позволят удовлетворить внутренний спрос, что значительно повысит самостоятельность Китая в производстве и поставках изотопов, а также увеличат его присутствие на зарубежных рынках.

Lu-177, в частности, является передовым медицинским изотопом в области точной диагностики и лечения рака. Он может сочетаться с таргетными препаратами для точного уничтожения раковых клеток и широко используется в таргетной терапии различных видов этого заболевания, включая рак предстательной железы и нейроэндокринные опухоли, предлагая эффективное лечение с низким уровнем побочных эффектов и широкими перспективами в области медицины.