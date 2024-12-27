Цены на железную руду в Сингапуре опустились ниже $100 за тонну

Стоимость железной руды опустилась до самой низкой отметки за пять недель на статданных из Китая, указавших на сокращение прибыли промпредприятий.

Котировки контрактов на руду на бирже в Сингапуре падали в пятницу на 1,8%, до $98,95 за тонну. Это минимум с 19 ноября, пишет Bloomberg.

С начала года желруда подешевела на 29% на фоне замедления роста экономики Китая и роста поставок из Австралии и Бразилии, крупнейших экспортеров этого сырья.

Как показали опубликованные в пятницу данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в ноябре сократилась на 7,3% в годовом выражении после падения на 10% в октябре. В январе-ноябре 2024 года прибыль промпредприятий снизилась на 4,7% относительно того же периода прошлого года. Спад по итогам года может оказаться худшим с 2000 года.

Медь на Лондонской бирже металлов в пятницу дорожает на 0,5%, алюминий и цинк дешевеют на 0,5%.