Эстония отправила патрульный корабль ВМС на защиту энергокабеля Estlink 1

Военно-морские силы 27 декабря 2024 года приступили к операции по защите морского кабеля Estlink 1 для обеспечения энергосвязи между Эстонией и Финляндией.

На защиту энергетического кабеля было отправлено патрульное судно Raju, сообщила пресс-служба Сил обороны Эстонии.

Оно будет находиться в активном контакте с ВМС Финляндии и пограничной службой соседней страны и действовать на основе взаимного согласования.

По словам министра обороны Ханно Певкура, государство должно четко реагировать на такие инциденты, как повреждение кабеля Estlink 2, и посылать ясный сигнал о том, что атаки на критическую инфраструктуру не останутся без ответа.

"Разумеется, расследование должно выяснить все детали повреждения кабеля Estlink 2 и оптоволоконных кабелей, но наша задача — немедленно дать понять, что мы готовы защищать соединения между Эстонией и Финляндией, включая использование военных средств"", - заявил Певкур.

По его словам, на фоне повреждения кабеля Estlink 2 важно сохранить энергосвязь между Эстонией и Финляндией, а также обеспечить защиту критической инфраструктуры.

"Задача Сил обороны — отражение военных нападений на Эстонскую Республику. Мы готовы предотвратить также атаки на нашу энергетическую инфраструктуру в море с использованием невоенных средств и обеспечивать военное сотрудничество для морской безопасности. Военно-морские силы готовы к выполнению таких задач. Мы находимся в контакте с финскими коллегами, а также с Верховным главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе, чтобы обсудить привлечение союзников к защите нашей критической инфраструктуры", - сказал командующий Силами обороны Андрус Мерило.

Как сообщалось, 25 декабря вышел из строя эстонско-финский морской энергокабель Estlink 2, его ремонт может продлиться до лета следующего года. Причины аварии расследуются, и власти Эстонии и Финляндии не исключают, что кабель был поврежден якорем торгового судна, относящегося к российскому "теневому флоту".

В тот же день стало известно о неисправностях в работе трех морских телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 12 километров проложены по суше в Эстонии в виде подземного кабеля, около 147 километров - по дну Финского залива и около 14 километров - по суше в Финляндии в виде воздушного кабеля. Мощность передачи электроэнергии Estlink 2 составляет 658 мегаватт, что почти в два раза больше, чем мощность EstLink 1. По Estlink 2 в основном поступала электроэнергия от северных соседей в Эстонию.