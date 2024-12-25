Китай продлит антидемпинговое расследование в отношении коньяка происхождением из Европейского Союза на три месяца. Об этом заявило Министерство торговли Китая.

Расследование, которое было начато 5 января и должно было завершиться через год, будет продлено до 5 апреля из-за сложности, сообщает Reuters.

Ранее министерство заявляло, что расследование может быть продлено на шесть месяцев при особых обстоятельствах.

Предварительные результаты расследования показали, что демпинг коньяка из ЕС угрожает нанести ущерб китайскому сектору, заявило министерство в октябре, когда оно ввело временные меры в отношении импорта коньяка из ЕС, что ударило по французским брендам, включая Hennessy и Remy Martin.

Многие считают, что эти меры являются следствием поддержки Францией тарифов ЕС на электромобили китайского производства. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее назвал эти меры "чистым возмездием".

Антидемпинговое расследование Китая в отношении европейской коньячной промышленности является реакцией "око за око" на тарифы Европейского Союза на китайские электромобили.

Европейский Союз и Китай договорились в ближайшее время провести дальнейшие переговоры относительно возможных альтернатив тарифов на электромобили китайского производства.