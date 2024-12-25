SpaceX использует стейблкоины для хеджирования валютных рисков

Основанная Илоном Маском компания SpaceX использует стейблкоины во избежание валютных рисков. Об этом заявил основатель Social Capital Чамат Палихапития в ходе подкаста All-In.

Подобные риски могут возникать при резких колебаниях валютных курсов. Например, если у компании из США есть рассчитывающиеся реалами клиенты в Бразилии, она может понести убытки при конвертации в доллары.

По словам Палихапитии, SpaceX принимает платежи от пользователей Starlink в странах с невысоким уровнем дохода и конвертирует их в стейблкоины.

«Когда они (SpaceX – прим.) агрегируют платежи в развивающихся странах, они не хотят брать на себя риски, связанные с обменом валют. Им не хочется иметь дело с международными переводами», - отметил эксперт.

Он добавил, что стейблкоины призваны стать основным инструментом трансграничных платежей. Благодаря им США «избавятся от всей этой ветхой инфраструктуры, которую банки используют чтобы замедлить и обложить налогом процесс, который никогда не должен был запускаться».

По его мнению, эмитенты «стабильных монет» вроде Circle и Tether конкурируют не только с банками, но и с платежными гигантами, такими как MasterCard и American Express.

Палихапития отметил, что снижение стоимости трансграничных платежей хотя бы на 3% (именно столько взимает, например, Stripe) положительно скажется на мировом ВВП.

С главой Social Capital согласился CEO Box Аарон Леви. Он сказал, что замена ресурсоемких традиционных посредников «определенно имеет смысл».

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