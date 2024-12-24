Китайских рабочих нашли в рабских условиях при строительстве завода BYD в Бразилии

Бразильские чиновники обнаружили 163 граждан Китая, которые работали в условиях, похожих на рабские, на строительной площадке завода, принадлежащего китайскому производителю электромобилей BYD, в штате Баия (Бразилия). Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на местную прокуратуру.

По словам представителей властей, рабочих наняла в Китае другая компания и нелегально перевезла их в Бразилию. Они работали сверхурочно, превышая разрешенные законом Бразилии часы, иногда без выходных в течение семи дней подряд.

Их удерживали в так называемых "унизительных условиях" в местах проживания, а также допускали другие нарушения трудовых прав.

Компания BYD пока не предоставила комментариев на запрос журналистов. Трудовые органы не разгласили названия фирм, причастных к найму работников.

В Бразилии понятие "условия, похожие на рабские", включает не только принудительный труд, но и эксплуатацию из-за долговой зависимости, унизительные условия труда, чрезмерные часы работы, представляющие риск для здоровья, или любую работу, которая нарушает человеческое достоинство.

По словам трудового инспектора Лианы Дурао, работники должны были получать разрешение на выход со своего места жительства, а у по меньшей мере 107 из них работодатель отобрал паспорта. Она также отметила, что условия на рабочей площадке были опасными.