Власти Беларуси еще на год продлили запрет на ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

Постановлением Совмина № 993 от 20 декабря 2024 г. до конца 2025 года продлен введенный весной 2021 года запрет на ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf (владеет торговой маркой Nivea).

"Продлить до 31 декабря 2025 года включительно действие пунктов 2 и 4 постановления совета министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 года №240", - говорится документе.

Постановлением № 240, принятым "для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа", был определен перечень запрещенных к ввозу и реализации в Беларуси товаров, которые производятся компаниями Beiersdorf, Skoda Auto и Liqui Moly, а также случаи, в которых действие запрета не распространяется. Запрет не касается товаров, которые ввозятся для личного пользования, а также транспортных средств, которые зарегистрированы в странах ЕАЭС или временно ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС.

Мера вводилась на полгода и затем неоднократно продлевалась.

Постановление № 993 вступает в силу с 1 января 2025 года.

Beiersdorf, Skoda и Liqui Moly ранее отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в Беларуси из-за политической ситуации в стране после президентских выборов 2020 года (турнир планировали провести в Латвии и Беларуси). Позже Международная федерация хоккея лишила Минск права на проведение турнира.