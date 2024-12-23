ЕЭК продлила возможность оформления электронных паспортов на отдельные виды самоходных машин

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила до 31 декабря 2026 года включительно возможность оформления уполномоченными органами (организациями) и изготовителями стран Евразийского экономического союза электронных паспортов на отдельные виды самоходных машин и другие виды техники при отсутствии документа об оценке соответствия требованиям техрегламентов ЕАЭС, а также включение в национальные части единого реестра изготовителей этой техники.

Как сообщает ЕЭК, согласно прежнему решению, такая возможность сохранялась только до окончания этого года. Беларусь предложила продлить действие норм, ее поддержали другие страны ЕАЭС.

"Возможность оформления электронных паспортов без документа об оценке соответствия и внесение в единый реестр изготовителей применимо к самоходным наземным аэродромным машинам, самоходным лесным мульчерам, ратракам, внедорожным большегрузным транспортным средствам, - пояснил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий, - Оформление на такую технику документов об оценке соответствия обязательным требованиям, действующим в союзе, не предусмотрено".

Решение коллегии ЕЭК вступает в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года для исключения разрыва в применении рассматриваемых норм.