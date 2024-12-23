Последнее обновление: 23.12.2024 18:00

Нацбанк Беларуси продлил до конца января действие августовских значений РВСР

Национальный банк Беларуси продлил действие августовских значений расчетных величин стандартного риска (РВСР) на январь 2025 года.

Как сообщается на сайте регулятора, по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (за исключением льготных), составит 12,50% годовых.

По новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам (за исключением льготных), – 17,71% годовых.

Расчетные величины стандартного риска — показатель уровня процентной ставки по кредитам, превышение которого не приветствуется регулятором и указывает на рисковую политику, проводимую банком.



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование