Выручка Telegram в 2024 году превысила $1 млрд

Выручка Telegram в 2024 году составила более $1 млрд. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

"2024 год оказался очень удачным для Telegram. Впервые за три года своей монетизации Telegram стал прибыльным", - написал Дуров.

По его словам, денежные резервы компании на конец 2024 года составляют более $500 млн без учета криптоактивов.

Количество подписчиков Telegram Premium в 2024 году увеличилось в три раза, превысив 12 млн, доходы от рекламы "выросли в несколько раз".

Дуров также сообщил, что за последние четыре года Telegram разместил долговые обязательства на сумму около $2 млрд, значительная их часть была погашена осенью 2024 года.