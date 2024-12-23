В США начали новое расследование против китайских микросхем

Администрация Байдена объявила о проведении в последнюю минуту торгового расследования в отношении "устаревших" полупроводников китайского производства, которое может привести к увеличению тарифов США на микросхемы из Китая, используемые в повседневных товарах - от автомобилей до стиральных машин и телекоммуникационного оборудования. Об этом пишет Reuters.

Офис торгового представителя США, который будет проводить новое расследование, заявил, что оно направлено на защиту американских и других рыночных производителей микросхем от массированного наращивания Китаем поставок микросхем на внутренний рынок, стимулируемого государством.

Расследование проводится в соответствии с "Разделом 301" закона о торговле 1974 года, того самого закона о недобросовестной торговой практике, на который ссылался Трамп, чтобы ввести тарифы до 25% на китайский импорт на сумму около $370 млрд в 2018 и 2019 годах, что повлекло почти трехлетнюю торговую войну с Пекином.

По словам представителей администрации Байдена, исследование "Раздела 301", начатое всего за четыре недели до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа 20 января, будет передано его администрации в январе для завершения.

Эти усилия могут предложить Трампу готовый путь для начала введения некоторых из огромных, 60% тарифов, которыми он угрожал на китайский импорт.

Покидающий пост президент Джо Байден уже ввел 50% пошлины на китайские полупроводники, которые начинают действовать с 1 января. Его администрация ужесточила ограничения на экспорт в Китай передовых микросхем искусственного интеллекта и памяти и оборудования для производства микросхем, а также недавно повысила тарифы, открыв новую вкладку до 50% на китайские солнечные пластины и поликремний.

США запустили третий за три года масштабный пакет ограничений против полупроводниковой индустрии Китая, ограничив экспорт для 140 компаний, в частности производителя оборудования для микросхем Naura Technology Group.