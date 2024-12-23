Спрос на китайские авто в Украине упал

В ноябре украинцы приобрели 822 легковых авто, ввезенных из Китая, что на 37% меньше, по сравнению с ноябрем 2023 года. Об этом сообщает Укравтопром.

Согласно информации, из этого количества новых автомобилей 698 (-23%), подержанных - 124 (-69%).

Таким образом автомобили китайского происхождения охватили 13% рынка новых легковушек. В то же время в сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" в ноябре составила менее 1%.

Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 80%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения: Honda M-NV - 99 авто; BYD Song Plus - 91; Зикр 001 - 73; Volkswagen ID.4 - 71; Audi Q4 e-tron – 35.

При этом самые популярные модели подержанных легковушек из Китая стали Tesla Model 3 (15 авто), Volkswagen ID.4 (9), BAIC EC3 (9), Buick Envision (7) и Zeekr 001 (7).

В ноябре в Украине было зарегистрировано более 2,5 тыс. подержанных легковушек из США. Это 17% от всех подержанных легковых авто, которые в ноябре перешли на украинские номера.