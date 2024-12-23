В Анапе после шторма выявили новые выбросы мазута

После шторма в Анапе зафиксированы новые выбросы мазута в районе реки Можепсин, на береговой полосе станицы Благовещенской и на пляже Джемете, сообщает оперштаб Кубани.

"После шторма в зоне ЧС обследовано 23 км берега, где фиксировали загрязнения. (...) Практически на всех участках, где велась активная уборка, море выбрасывает новый мазут. (...) Повторные выбросы мазута зафиксированы в районе реки Можепсин, на береговой полосе станицы Благовещенской и на пляже Джемете", - говорится в сообщении, которое цитирует Интерфакс.

Мониторинговые группы фиксируют загрязнения разного масштаба - от мелких вкраплений до пятен и луж от 3 кв. м до 50 кв. м.

Вечером 21 декабря в Темрюкском районе Краснодарского края, а также на центральном пляже Анапы были зафиксированы вторичные выбросы мазута с потерпевших крушение танкеров. За неделю спасатели и волонтеры собрали с пляжей Черноморского побережья более 17 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта и очистили свыше 39,7 км береговой линии. К ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечено более 10 тысяч человек и 366 единиц техники.

В Керченском проливе 15 декабря потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.