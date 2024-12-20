Швеция больше не будет финансировать Агентство по оказанию помощи палестинским беженцам

Швеция прекращает поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA). Об этом 20 декабря заявил министр развития Беньямин Дуса в интервью TV4.

По его словам, страна больше не будет финансировать Агентство ООН по делам палестинских беженцев и планирует вместо этого оказывать гуманитарную помощь Газе по другим каналам.

Он отметил, что решение было принято после того, как Израиль решил запретить деятельность организации, что вызвало критику шведского правительства.

В то же время Дуса утверждает, что это облегчит доступ к помощи.

"Мы также увеличиваем гуманитарную помощь для Газы на 400 млн шведских крон, доведя общую сумму до 800 млн шведских крон", – отметил он.

Также он акцентировал, что существуют политические причины для прекращения сотрудничества Швеции с UNRWA, но самая главная причина такого решения заключается в том, что будет труднее получать помощь через UNRWA, когда Израиль разорвет сотрудничество с ним.

В начале ноября писали, что администрация Байдена усиливает давление на израильское правительство по выполнению ряда американских требований для урегулирования гуманитарного кризиса в Газе.

Международный уголовный суд 21 ноября выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны страны Йоава Галанта.

Оба чиновника обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликта с Палестиной.