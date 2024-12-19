Украина и Польша могут создать газовый хаб

Украина и Польша планируют создать восточноевропейский газовый хаб для обеспечения региона газом из альтернативных, то есть не российских источников. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Министерство считает, что украинские подземные хранилища и польские газовые LNG-терминалы могут создать новую бизнес-модель вместо российского газового транзита.

В марте 2024 года страны подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий улучшение взаимодействия между газовыми рынками, установление гарантированных мощностей на межгосударственных соединениях, устранение барьеров для трансграничной торговли и возможность использования украинских газохранилищ для усиления энергетической безопасности региона.

Украина уже официально обратилась с предложением подписать документы для начала развития межгосударственных точек "входа-выхода" газотранспортной системы на границе с Польшей, а также для увеличения установленной мощности.

"Наши прогнозы четкие. Мы ожидаем введения долгосрочных и среднесрочных процедур заключения контрактов в бизнес-механизме, подобном бизнес-моделям в США. Это поможет Украине и Польше хранить столько газа, сколько нужно для всей Восточной Европы", - сказал замминистра Николай Колесник.

"В этом конкретном случае эта дерегулированная и физически развитая пропускная способность между нашими правительствами поможет перенаправить ту часть природного газа, которая ранее снабжалась россиянами", - сказал он.