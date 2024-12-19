Валюта Южной Кореи упала до самого низкого уровня за последние 15 лет

Корейская она упала до минимума с 2009 года из-за ястребиной позиции ФРС и политических рисков. Об этом пишет Bloomberg.

В четверг курс доллара к они вырос на 1,5% до 1460,2, что привело к самому слабому уровню с марта 2009 года, прежде чем он частично отыграл свои потери.

Валюта пострадала от широкого ралли доллара США после того, как чиновники Федеральной резервной системы США заявили, что они снизят темпы снижения процентных ставок в следующем году. Спотовый индекс доллара Bloomberg вырос до самого высокого уровня с 2022 года.

Она также испытала давление со стороны политического хаоса в Корее. Валюта ослабла даже после того, как парламент Южной Кореи в субботу проголосовал за отстранение президента Юн Сок Ёла от должности, и это решение еще должно быть пересмотрено Конституционным судом.

Инвесторы опасаются, что вакуум лидерства в Южной Корее помешает реализации ключевых экономических стратегий и усложнит торговые переговоры с администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа.

В этом году она упала более чем на 11% против доллара.