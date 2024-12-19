Власти Беларуси хотят довести долю туризма в ВВП страны до 5%

Власти Беларуси задались целью довести долю туризма в ВВП Беларуси до 5%. Это следует из заявлений первого заместителя министра экономики Андрея Картуна, которые он озвучил в среду перед заседанием президиума Совета министров.

"Мы сейчас активно занимаемся обновлением и разработкой отраслевых стратегий на 10 лет вперед. Туристическая отрасль не исключение. Есть действующая стратегия до 2035 года. Мы подошли к тому, что ее нужно обновить с учетом современных мировых трендов. Наши стратегические цели мы уже определили в Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года. Для туризма цель - достичь показателя 5% ВВП. По сути, отрасль должна вырасти более чем в два с половиной раза. Сейчас это чуть более 2%. Так что есть куда расти", - сказал чиновник.

При этом он признал, что есть определенные проблемы в этой сфере.

"Это состояние гостиничного фонда, санаторно-курортного оздоровления, какие есть болевые точки. Нам не хватает инфраструктуры, возможно, еще несколько агроусадеб или санаториев можем построить. Ну и нужно, конечно, подтягивать транспортную инфраструктуру", - сказал первый замминистра.

Андрей Картун также обратил внимание на взыскательность туристов и необходимость соответствовать их ожиданиям.

"Современные иностранные туристы, особенно, например, из КНР, предъявляют определенные требования начиная от того, что им нужен автобус не старше 5 лет, и заканчивая гостиницей класса не менее 4 звезд или 4+. Поэтому нужно принимать меры, если мы собираемся привлекать таких специфических туристов, а их потенциал огромный с точки зрения оставления денег. Китайцы любят путешествовать", - подчеркнул Андрей Картун.

Еще одной непростой задачей является - не просто сделать страну более привлекательной для туристов, но еще и добиться, чтобы они оставались здесь как можно дольше.

"В среднем турист задерживается в Беларуси на 4-5 дней. Если говорить, например, про наших граждан, то мы ездим на отдых и задерживаемся там на восемь дней в среднем. Было бы хорошо, если мы подтянули этот показатель по времени пребывания в нашей стране. И еще одна наша задача - заинтересовать туриста, чтобы он как можно больше здесь покупал, тратил", - озвучил пожелания первый замминистра.