Угроза пошлин Трампа помогает поднять американский океанический импорт

Компании из США ускоряют количество заказов в преддверии инаугурации Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

Приводя примеры поведения фронтальной загрузки, поставщик программного обеспечения для отслеживания контейнеров Vizion сообщил, что Walmart, крупнейший пользователь контейнерных перевозок, еженедельно увеличивает количество заказов, начиная с третьей недели сентября.

Компания также сообщила, что Columbia Sportswear, демонстрирует стабильно высокие годовые темпы роста заказов каждую неделю, начиная с президентских выборов в США 5 ноября.

По данным поставщика торговых данных Descartes Systems Group, импорт контейнерных товаров в США в ноябре увеличился на 12,8% в годовом исчислении.

По данным Descartes, импорт из Китая, который подпадает под действие новых тарифов при президенте Джо Байдене и, возможно, еще больших при Трампе, в прошлом месяце вырос на 13,3%.

Повышенный уровень импорта может продолжиться до первого квартала 2025 года, поскольку грузоотправители пытаются избежать любых новых тарифов при Трампе.