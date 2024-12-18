Volkswagen купит акции канадской компании Patriot за $48 млн

Немецкая автомобильная компания Volkswagen инвестирует $48 млн (69 млн канадских долларов) в приобретение 9,9% акций канадской литиевой компании Patriot Battery Metals с целью обеспечения поставки литиевого сырья из Северной Америки. Об этом сообщает пресс-служба Patriot.

Соглашение предусматривает обязательство о предоставлении Volkswagen 100 000 тонн сдуменного концентрата в год в течение десяти лет после того, как проект Shaakichiuwaanaan компании Patriot начнет производство.

Находящийся на стадии разработки проект будет поставлять сподумен компании PowerCo, производящей аккумуляторы для Volkswagen, в Европе и Северной Америке.

PowerCo и Patriot Battery Metals будут изучать возможности для потенциального сотрудничества, такие как дальнейшее развитие проекта Shaakichiuwaanaan и строительство завода по переработке лития.