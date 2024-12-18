В Казахстане будут производить оливковое масло

В Казахстане планируют запустить завод по переработке оливок и производству оливкового масла. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства страны.

Согласно информации, в 2023 году казахстанскими компаниями ТОО QVM Technology, Ordabasy Group и «Ервира» совместно с грузинской компанией Olive Georgia было подписано соглашение об экспериментальной посадке саженцев оливковых деревьев в Жетысуской, Туркестанской и Мангистауской областях.

«Были посажены первые 6080 саженцев. Предварительно 99,7% саженцев продемонстрировали хороший уровень выживаемости. Урожай планируется собрать через 5 лет. Весной 2024 года были высажены саженцы из Испании и Турции. До конца 2025 года казахстанскими компаниями планируется посадить саженцы оливковых деревьев на площади 1000 га», - говорится в сообщении.

Предусматривается научное сопровождение проекта: под руководством профессора испанского университета Кордовы Пабло Морелло будет осуществляться сбор и анализ почвы, климатических и метеорологических данных.

ТОО QVM Technology планирует запустить завод по переработке оливок и производству оливкового масла к 2030 году.