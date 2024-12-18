Экспорт Японии в ноябре вырос сильнее прогноза, импорт упал на 3,8%

Экспорт Японии в ноябре увеличился на 3,8% относительно того же месяца прошлого года - до 9,152 трлн иен ($59,7 млрд). Об этом говорится в отчете Министерства финансов страны.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 2,8%, сообщает Trading Economics. В октябре экспорт вырос на 3,1%.

Поставки за рубеж производственного оборудования выросли на 5,1%, химической продукции - на 3,5%, промышленных товаров - на 1%, цветных металлов - на 14,7%. При этом экспорт транспортного оборудования сократился на 6%, в том числе автомобилей - на 6,4%.

Экспорт в Китай повысился на 8,9%, в Россию - на 11,3%, в Индию - на 9,6%, в страны АСЕАН - на 5,5%. Между тем поставки в США уменьшились на 8%, в Германию - на 11,8%, в государства Европейского союза - на 12,5%.

Импорт в прошлом месяце упал на 3,8% - до 9,27 трлн иен. Сокращение показателя было зафиксировано впервые с марта.

Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали подъем на 1%. В октябре импорт вырос на 0,4%.

Закупки минерального топлива в ноябре упали на 18,2%, в том числе СПГ - на 2,5%. При этом импорт компьютеров взлетел на 45,3%.

Поставки в Японию из Китая выросли на 4,2%, из Южной Кореи - на 0,3%, из Индии - на 32,1%. Импорт из США уменьшился на 0,6%, из РФ - на 22,2%, из ЕС - на 5,4%, из АСЕАН - на 4%.

Внешнеторговый дефицит Япония в ноябре составил 117,62 млрд иен по сравнению с 813,87 млрд иен в том же месяце годом ранее и 461,2 млрд иен в октябре. Это самое незначительное отрицательное сальдо с июля 2023 года.