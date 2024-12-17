Последнее обновление: 17.12.2024 14:49

Грузоперевозки по Среднему коридору выросли более чем наполовину

Объем грузоперевозок по Среднему коридору увеличился более чем наполовину.

Как сообщает правительство Казахстана, в январе-ноябре 2024 года объем перевозок грузов по Среднему коридору вырос на 63% и составил 4,1 миллиона тонн.

За отчетный период контейнерные перевозки выросли в 2,6 раза - до 50,5 тысячи TEU (двадцатифутовый эквивалент).

Маршрут продолжает демонстрировать устойчивый рост, что подтверждается увеличением пропускной способности до 6 миллионов тонн в год, включая 100 тысяч TEU контейнерных перевозок.

Средний коридор, начинается на границе Китая и пролегает через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы, что подчеркивает его важность для глобальной торговли.



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