Последнее обновление: 17.12.2024 14:49

Производство промпродукции в Минске за 11 месяцев увеличилось на 9,4%

В январе-ноябре 2024 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 29 420,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 109,4% к уровню января-ноября 2023 г.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в том числе объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 10,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 0,5%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,2%.

При этом объем производства в горнодобывающей промышленности упал на 13,5%.



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