Худший период инфляции для еврозоны позади - глава ЕЦБ

Худший период инфляции для еврозоны позади. Об этом заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, комментируя ситуацию с инфляцией в еврозоне.

По ее словам, базовый сценарий ЕЦБ предусматривает дальнейшее снижение процентных ставок.

"Если поступающие статданные продолжат подтверждать наш базовый прогноз, дальнейшее направление ясно, и мы ожидаем новых снижений ставок", - отметила она, выступая на мероприятии в Вильнюсе.

На прошлой неделе ЕЦБ снизил все три основные процентные ставки на 25 б.п.

Лагард выразила уверенность в том, что инфляция движется по направлению к среднесрочной цели ЕЦБ в районе 2%.