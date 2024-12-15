Власти Дании будут платить по €27 тыс. беженцам из Сирии за возвращение на родину

Дания ввела финансовую программу для сирийских беженцев, добровольно возвращающихся в Сирию. Взрослым выплачивается 200 тыс. датских крон (около €26 818), а на каждого ребенка – 50 тыс. крон (приблизительно €6700). Об этом заявил министр интеграции Дании Кааре Дюбвад Бек в комментарии Bild.

Финансовая поддержка беженцев в стране действует с 2019 года, с этого времени более 600 сирийцев воспользовались этой программой. С начала миграционного кризиса 2015 года из Дании уехали более 5100 граждан сирийского происхождения. Министр выразил надежду, что новые условия будут стимулировать еще больше беженцев вернуться в Сирию.

По состоянию на 1 января 2024 года в Дании проживают около 45 тыс. человек сирийского происхождения, среди которых 28 тыс. взрослых и 17 тыс. детей. Если бы все они одновременно решили воспользоваться программой, государство бы потратило около €865 млн. Однако правительство рассматривает это как финансово выгодный шаг, ведь многие сирийцы не работают и получают социальную помощь, которая в перспективе стоит дороже.

В Германии обсуждают подобные инициативы. В частности, представитель ХДС Йенс Шпан предложил оплачивать добровольный вылет в Сирию и выплачивать по €1000 помощи. Но это предложение вызвало споры среди политиков. Некоторые считают, что инициатива преждевременна из-за нестабильной ситуации в Сирии, а также указывают на высокий уровень занятости сирийских мужчин в Германии.