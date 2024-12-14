Британские регуляторы попросили компании раскрыть инвестиции в криптоактивы

Центробанк Великобритании и PRA запросили у подопечных компаний данные об их текущих и будущих инвестициях в криптоактивы.

Согласно сообщению регуляторов, речь идет о токенизированных традиционных активах, стейблкоинах и необеспеченных криптоактивах в соответствии с Базельской пруденциальной системой.

Эта система описывает требования по менеджменту капитала для банков и классифицирует криптоактивы по группам, согласно их профилю риска. К Группе 1 отнесли менее рисковые, например, стейблкоины, к Группе 2 — более рисковые, например, криптовалюты без подкрепления и механизмов стабилизации цены.

Компаниям предложили указать исторические данные по инвестициям и активам в управлении по состоянию на сентябрь 2020 года, сентябрь 2024 года и прогнозы на сентябрь 2029 года.

Помимо объемов капитала, власти поинтересовались факторами, которые влияют на желание бизнесов предоставлять услуги с цифровыми активами или вкладывать в них деньги.

Регуляторов также интересует, пользуются ли криптовалютные компании в их юрисдикции публичными или приватными блокчейнами, и для каких операций применяют каждый из типов.

На основе полученной информации регуляторы намерены «откалибровать пруденциальный подход к рискам, связанным с криптоактивами».

Ответы принимают до 25 марта 2025 года.

К началу 2025 года в Великобритании планируют создать исчерпывающую нормативную базу для криптоактивов и бизнесов в индустрии.