ЕБРР и ЕС запускают новую программу развития рынка капитала в Армении

В Ереване официально стартовала программа поддержки рынка капитала, реализуемая Европейским банком реконструкции и развития при финансировании Европейского Союза и поддержке Министерства экономики Армении.

Консультационное сопровождение проекта обеспечат компании Galt & Taggart и Ameria.

По сообщению Министерства экономики Армении, программа призвана облегчить армянским компаниям выход на фондовый рынок через выпуск облигаций и акций.

Как отметил на церемонии запуска заместитель министра экономики Севак Микаелян, проект поможет повысить осведомленность компаний о возможностях рынка капитала и снизить их расходы на привлечение финансирования.

На первом этапе участвовать в программе смогут компании, прошедшие внешний аудит, особенно те, кто работал с международными аудиторскими фирмами. Для стимулирования выпуска драмовых ценных бумаг правительство предусмотрело систему субсидий: компании смогут получить компенсацию до 80% расходов на листинг и размещение облигаций, но не более 30 миллионов драмов (более $76 тыс.).

Дополнительно государство готово субсидировать до 3% от номинального объема размещения в течение первых трех лет обращения облигаций, с лимитом в 45 миллионов драмов (свыше $114 тыс.) за каждый год. Компании также могут рассчитывать на покрытие половины затрат на получение международного кредитного рейтинга в первый год, а при листинге на армянской бирже - до 80% этих расходов.

Отмечается, что программа продолжает курс правительства на развитие рынка капитала, начатый летом прошлого года с принятием решения о стимулировании выпуска драмовых ценных бумаг.