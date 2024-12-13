Последнее обновление: 13.12.2024 18:00

Более чем 40 белорусским предприятиям на полгода предоставят отсрочку уплаты НДС при ввозе товаров в ЕАЭС

Более чем 40 предприятиям Беларуси предоставят отсрочку уплаты НДС при ввозе товаров в ЕАЭС. Об этом говорится в постановлении Совмина № 950 от 11 декабря 2024 года.

Согласно документу, при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров (за исключением подакцизных, не используемых в производстве) предоставляется отсрочка уплаты налога на добавленную стоимость юридическим лицам - плательщикам, указанным в перечне предприятий, имеющих значение для экономической, производственной и продовольственной безопасности Беларуси.

В списке фигурирует 41 предприятие. Среди крупных - "Атлант", Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, Белавиа, Беларуськалий, БМЗ, Гомсельмаш, МАЗ, Коммунарка, Спартак и другие.

Отсрочка уплаты НДС предоставляется на срок не более трех месяцев со дня, следующего за днем выпуска товаров. В качестве заявления плательщика о предоставлении отсрочки уплаты налога рассматривается декларация на товары, содержащая соответствующие сведения. Решением о предоставлении отсрочки является решение таможенного органа о выпуске товаров согласно этой декларации.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование