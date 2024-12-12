Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 13,5%

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 0,5 п.п. до 13,5% годовых.

Как сообщает пресс-служба НБУ, решение направлено на сохранение устойчивости валютного рынка, удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции до 5%.

В ноябре инфляция ускорилась до 11,2% в годовом исчислении. Весомым двигателем роста цен оставались последствия ограниченного предложения продовольствия вследствие худших урожаев этого года. Ожидается, что влияние этого фактора на инфляцию должно нивелироваться в следующем году с поступлением нового урожая.

В НБУ считают, что инфляционный всплеск все больше приобретает фундаментальные признаки, что подтверждается дальнейшим ускорением базовой инфляции (до 9,3% г/г в ноябре). Последнее связано, в частности, с увеличением производственных затрат, в том числе на электроэнергию и оплату труда, а также курсовыми эффектами в результате ослабления гривны в предыдущие периоды.

Инфляционные ожидания демонстрируют относительную устойчивость, однако усиливается риск их разбалансирования на фоне повышения внимания населения к инфляционным процессам.

В последующие месяцы инфляция в годовом исчислении, вероятно, продолжит расти из-за дальнейшего влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров, существенных бюджетных расходов, значительных темпов увеличения заработных плат и более высокого энергодефицита во время отопительного сезона. Однако в дальнейшем инфляция должна быть замедлена на фоне постепенного улучшения ситуации в энергосекторе и наращивания урожаев. Этому также будут способствовать меры монетарной политики НБУ и ожидаемое ослабление внешнего ценового давления.

Ожидается, что инфляция замедлится в 2025 году и в дальнейшем будет направляться к цели 5%.