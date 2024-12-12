Последнее обновление: 12.12.2024 16:51

IDC прогнозирует рост глобального рынка полупроводников в 2025 году на 15%

Мировой рынок полупроводниковой продукции в 2025 году вырастет на 15% благодаря дальнейшему повышению спроса на решения для искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений (high-performance computing, HPC). Такой прогноз дает International Data Corporation (IDC).

Новый бум для полупроводниковой отрасли предвещает грядущая модернизация в крупных сегментах рынка, включая дата-центры, считает IDC.

Согласно прогнозам, рынок чипов памяти в следующем году вырастет более чем на 24%. Прежде всего этому будет способствовать дальнейшее внедрение продукции высокого ценового сегмента, включая высокопропускную память стандартов HBM3, HBM3e и готовящегося к выпуску во втором полугодии 2025 года HBM4.

Рынок прочих чипов увеличится на 13% в основном благодаря высокому спросу на продвинутые решения для ИИ-серверов, чипы для мобильных телефонов и беспроводной связи стандарта WiFi7.

Кроме того, 2025 год станет критически важным для сегмента миниатюрных чипов, изготавливаемых по 2-нанометровой технологии, отмечает IDC. Тайваньская TSMC активно расширяет заводы в Синьчжу и Гаосюне, которые должны начать массовое производство во втором полугодии следующего года. Еще раньше выпуск такой продукции начнет Samsung. Intel Corp. сосредоточится на технологии 18A (соответствует 1,8 нм). IDC прогнозирует одновременное начало массового выпуска 2-нанометровой продукции для смартфонов, майнинга, искусственного интеллекта и других ключевых направлений.

При этом полупроводниковой отрасли предстоит найти подход к целому ряду "переменных", включая геополитические риски, субсидии, пошлины, процентные ставки, а также изменение баланса спроса и предложения ввиду ввода в эксплуатацию новых мощностей.



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование