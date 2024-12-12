Россия и Индия заключили крупнейшее в истории отношений между странами нефтяное соглашение

Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" согласилась поставлять почти 500 000 баррелей в сутки (б/с) нефти индийскому частному нефтеперерабатывающему заводу Reliance в рамках крупнейшей в истории энергетической сделки между двумя странами. Об этом пишет Reuters.

10-летняя сделка составляет 0,5% мировых поставок и стоит примерно 13 миллиардов долларов в год по сегодняшним ценам. Она еще больше укрепит энергетические отношения между Индией и Россией, которая находится под жесткими западными санкциями из-за войны в Украине.

Российская нефть составляет более трети энергетического импорта Индии. Индия стала крупнейшим импортером российской нефти после того, как Европейский Союз, который ранее был крупнейшим покупателем, ввел санкции на импорт российской нефти.

Компании будут ежегодно пересматривать цены и объемы в рамках соглашения, чтобы учесть динамику нефтяных рынков.

Согласно соглашению, "Роснефть" ежемесячно будет поставлять 20-21 груз размером "Афрамакс" (от 80 тыс. до 100 тыс. метрических тонн) различных сортов российской нефти и три груза мазута общим весом около 100 тыс. тонн каждый.

На новую сделку приходится примерно половина морского экспорта нефти "Роснефти" из российских портов, что оставляет немного предложения для других трейдеров и посредников.