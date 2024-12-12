Годовое производство автомобилей в Китае в ноябре выросло на 11,1%

Производство автомобилей в Китае в ноябре выросло на 11,1% в годовом исчислении, составив 3,44 млн единиц, в то время как продажи увеличились на 11,7% год к году, достигнув 3,32 млн единиц.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, за первые 11 месяцев 2024 года производство автомобилей превысило 27,9 млн единиц, увеличившись на 2,9% в годовом исчислении, в то время как продажи выросли на 3,7% до 27,94 млн единиц.

Данные также свидетельствуют о том, что сектор автотранспортных средств на новых источниках энергии (NEV) в стране в прошлом месяце сохранил устойчивую динамику роста.

Производство NEV за отчетный период выросло на 45,8% в годовом сравнении и составило почти 1,57 млн единиц, а продажи NEV увеличились на 47,4% до 1,51 млн единиц.

Доля NEV составила 45,6% от общего объема продаж новых автомобилей за указанный период.

Как отметил заместитель ответственного секретаря Китайской ассоциации автопроизводителей Чэнь Шихуа, в прошлом месяце ситуация на автомобильном рынке продолжила улучшаться, чему способствовала общенациональная программа трейд-ин.

Согласно данным, опубликованным во вторник Министерством коммерции КНР, по состоянию на 9 декабря масштабная программа трейд-ин, реализуемая в Китае с начала текущего года, затронула более 5 млн автомобилей.

Те, кто меняет старый автомобиль на автотранспортное средство, работающее на новых источниках энергии, в настоящее время имеют право на субсидию в размере 20 тыс. юаней ($2781), а те, кто производит замену на автомобиль c двигателем внутреннего сгорания, могут рассчитывать на субсидию в размере 15 тыс. юаней.

Субсидии на обмен автомобилей являются частью общенациональной программы, запущенной в марте текущего года и направленной на расширение внутреннего спроса и стимулирование экономики за счет обновления оборудования и трейд-ин для потребительских товаров.