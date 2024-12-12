BMW и Mercedes назначают новое руководство из-за кризиса в автопроме

Немецкие автопроизводители BMW AG и Mercedes-Benz Group AG перетасовывают свои руководящие команды, столкнувшись с сильной конкуренцией в Китае и слабым спросом на электромобили в Европе. Об этом пишет Bloomberg.

В частности, Mercedes заявил, что его глава китайского подразделения Хубертус Троска уйдет на пенсию в июле, и его заменит руководитель по продуктовой стратегии Оливер Тьоне. Производитель испытывает трудности на азиатском рынке из-за слабой экономики и перехода клиентов на местные бренды во главе с BYD Co Ltd.

Mercedes также наймет Олафа Шика, ныне финансового директора Continental AG. Шик, который в прошлом работал в компании, присоединится к совету директоров автопроизводителя в октябре. Он заменит Ренату Юнго Брюнггер, которая покидает компанию по собственному желанию.

Бывший финансовый директор BMW Николас Петер сменит Норберта Райтхофера на посту председателя наблюдательного совета в следующем году, сообщила компания. Этот шаг призван обеспечить преемственность в деятельности мюнхенского производителя, который сталкивается с аналогичными трудностями.

Низкий спрос на электрические модели Mercedes сдерживает продвижение компании. Хотя BMW достигла большего успеха в продаже электромобилей, она, как и ее конкурент, находится под давлением сокращения расходов из-за высоких затрат на рабочую силу и электроэнергию в Германии.