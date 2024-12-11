Google и Microsoft модернизируют получение энергии

Google и Microsoft «озеленят» процесс получения энергии и систему охлаждения дата-центров, питающих искусственный интеллект.

Google запланировала инвестировать $20 млрд в разработку безуглеродной энергии для поддержания работы нескольких гигаваттных дата-центров. В рамках инициативы компания подписала соглашение с разработчиком возобновляемой энергии Intersect Power и инвестиционным фондом TPG Rise Climate.

Будущие энергопарки обеспечат надежный источник электричества, поскольку стареющие сети США с трудом справляются с потребностями ИИ и электрификацией домов, транспортных средств и заводов.

План Google состоит в создании ЦОД и новых источников питания на базе одной подстанции в пределах государственной или региональной сети. Это должно ускорить процесс их ввода в эксплуатацию.

Тем временем Microsoft начала внедрять новую систему в дата-центры, которая не использует дополнительную воду для охлаждения чипов и серверов. Она сэкономит более 125 млн литров, которые использует каждый ЦОД в год, заявила компания.

Конструкция использует «замкнутый цикл» для переработки воды. Жидкость добавляется во время строительства и затем циркулирует, устраняя необходимость в свежих поставках.

Пресная вода по-прежнему понадобится для рабочих помещений вроде ванных комнат и кухонь.

Корпорация потратила более $50 млрд на капитальные затраты в прошлом финансовом году. Большая часть средств ушла на строительство дата-центров, питающих работу искусственного интеллекта. В текущем году планируется превзойти цифру.

Существующие ЦОД продолжат использовать старые технологии. Новая система появится в свежих проектах.